Calciomercato Siena: due nuovi arrivi in bianconero e una cessione

La Società, in accordo con mister Alberto Gilardino, dopo attenta valutazione ha deciso di non presentare la proposta di contratto professionistico all’attaccante Giovanni Ricciardo il quale ha già fatto rientro nella sua città di residenza.

La società ringrazia Ricciardo per la serietà e professionalità dimostrata durante tutto il ritiro e gli augura le migliore fortune calcistiche e personali.

Tommaso Bianchi

Nel frattempo il centrocampista Tommaso Bianchi, classe 1988, ex Leeds, Sassuolo e Novara, già Azzurro della Nazionale Under 19, 20 e 21, ha superato le visite mediche ed è un nuovo giocatore del Siena. Il calciatore è reduce da Covid e pertanto ha iniziato un lavoro personalizzato di preparazione atletica.

Alessandro Favalli

La Società ha inoltre raggiunto un accordo biennale con il terzino sinistro Alessandro Favalli, 29 anni, lo scorso anno in forza al Perugia in serie C con cui ha vinto il campionato giocando 22 partite (un gol). Ha all’attivo 193 partite in C con diverse maglie tra cui Padova, Cremonese e Catanzaro e 35 in B con Ternana e Cesena. Già Nazionale Under 20 e 21. Il giocatore si sottoporrà domani alle visite mediche alla Performance.