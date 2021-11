Cordoglio per la scomparsa di Poerio Mascella

La Us Pistoiese 1921 rende omaggio a Poerio Mascella, un figlio di questo Club, mancato oggi all’età di 71 anni. Fu portiere arancione nell’anno della Serie A e in quello successino di B, sempre presente nella Stagione 1980/81 ovvero quella del punto più alto raggiunto dal Sodalizio nella sua secolare storia, dimostrando straordinarie qualità tecniche e umane. Con Poerio se ne va un pezzo importante delle vicende arancioni di tutti i tempi. Alla Sua famiglia giunga il cordoglio del presidente Orazio Ferrari che si rende partecipe del sentimento degli sportivi e di tutto in mondo arancione.

Mascella nelle figurine Panini