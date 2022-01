Lutto alla Pistoiese: è scomparso il tifoso Luciano Bartolini

Nel primo pomeriggio di oggi è scomparso Luciano Bartolini, vivaista e soprattutto tifoso arancione da una vita. Aveva 93 anni, essendo nato il 12 luglio 1928 e tifava arancione da sempre. Il 6 ottobre 2019 insieme alla moglie Licia, che da mezzo secolo condivideva con lui la passione per la Pistoiese, fu premiato allo Stadio “Melani” (nella foto) in occasione della partita Pistoiese – Olbia.

In tale circostanza ricevette una targa dalla Società nel quadro della “Giornata dei Nonni” indetta per quel giorno dalla Lega Pro. La targa da allora è stata esposta con orgoglio nel salotto di casa sua, accanto alla foto della cerimonia custodita in una elegante cornice. “Stava male da un po’ di tempo – racconta il figlio Alessandro – ma è restato lucido fino alla fine ed ha lavorato fino ad un anno fa. Informato del passaggio di proprietà del club proprio ieri esprimeva parole di speranza sul futuro e quindi è stato tifoso fino all’ultimo”. La salma sarà esposta alle Cappelle del Commaito della Misericordia, in Via Can Bianco, fino alle esequie che si svolgeranno nella adiacente chiesetta lunedì alle ore 14:30. Alla famiglia di Luciano giungano le espressioni di cordoglio da parte della US Pistoiese 1921.