Convocati per Viterbo

Al termine della rifinitura tenutasi questa mattina mister Alessandrini ha emesso l’elenco dei convocati per la partita contro la Viterbese, che si terrà domani in terra laziale:

Basani, Bocic, Castellano, Crespi, D’Antoni, Di Massimo, Florentine, Folprecht, Marcucci, Martina, Moretti, Nica, Paolini, Pertica, Pinzauti, Portanova, Pozzi, Seculin, Sottini, Stijepovic, Vano, Venturini. Non convocati: Di Matteo, Mezzoni, Minardi, Suciu, Tramacere, Valiani.