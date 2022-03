Cordoglio e vicinanza per la scomparsa dell’ex team manager arancione Fabio Graziani

Fabio Graziani è stato con noi con il ruolo di team manager una sola stagione, tra l’altro sofferta, nel 2018/19 ma tanto è bastato per farsi apprezzare da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo o di collaborare con lui. Genuino, umile e corretto. Gran professionista. Una bellissima persona che sapeva farsi voler bene. Una serie di problemi di salute lo ha colpito e sconfitto in pochissimo tempo a soli 61 anni. La notizia della sua scomparsa ci giunge in modo improvviso e ci scuote profondamente. Ciao Fabio, la Us Pistoiese 1921 esprime il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene.