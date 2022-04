Giovanili: U17 qualificati alle finali scudetto!

Notizie importanti dal settore giovanile orange. Sabato la Under 17 con il punteggio di 4-2 tripletta di Di Biase e goal di Cecchi, ha concluso il campionato al terzo posto, che decreta l’accesso ai playoff scudetto dove negli ottavi gli arancioni troveranno probabilmente la Paganese: 8 e 15 maggio le dare dei playoff.

La Under 16 vittoriosa per 6-1 sul Vianova 2005 si conferma prima in un campionato da fuori classifica, essendo sottoleva, tuttavia la stagione evidenzia le potenzialità e la forza di questa squadra in previsione di un campionato U17 della prossima stagione.

La Under 15 termina l’annata con una sconfitta bugiarda e immeritata: 1-3 rete di Shenaj contro la Carrarese seconda in campionato. I 2007 arancioni hanno disputato un grande girone di ritorno e con un pizzico di fortuna in più sicuramente avrebbero lottato almeno per il terzo posto .

Nella foto di copertina: Under 17 dopo la gara Pistoiese – Carrarese 4-2 (3 Di Biase, 1 Cecchi)

QUALIFICATI ALLE FINALI SCUDETTO