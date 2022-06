Con grande piacere la Us Pistoiese 1921 esprime le più vive congratulazioni alla Società Gisinti Futsal Pistoia per la conquista della massima categoria. Si tratta di un successo che non giunge per caso ma è il frutto di ambiziosa gestione e attenta programmazione. Questa straordinaria conquista, esempio e stimolo per tutto lo sport pistoiese, dà lustro al territorio ed è una spinta verso ulteriori traguardi per tutti.