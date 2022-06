Finale playoff Serie B: oltre un milione di spettatori

“E’ stata una finale memorabile, la giusta e anzi naturale conclusione di uno dei tornei più combattuti e incerti della storia della Serie B”. A tirare le somme di una partita, quella fra Pisa e Monza, che ha decretato a suon di gol ed emozioni l’ultima promossa in Serie A è il presidente della LNPB Mauro Balata, presente all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani. Numeri da capogiro quelli degli spettatori: lo stadio di Pisa era esaurito in ogni ordine di posto, ma anche l’audience tv in Italia ha visto collegato oltre un milione di spettatori divisi fra i tre broadcaster ufficiali, senza contare i 40 paesi in tutto il mondo licenziatari dei diritti esteri.



“Oltre alla girandola di emozioni della gara e alla straordinaria cornice di tifosi presente sugli spalti dell’Arena – aggiunge Balata – c’è stato un grande impegno da parte della nostra produzione, integrato con camere aggiuntive da parte dei broadcaster…





