Andrea Caponi è un nuovo giocatore della Pistoiese

La società US Pistoiese è lieta di comunicare il raggiungimento dell’accordo con il centrocampista Andrea Caponi, primo acquisto per la formazione di mister Cascione.

Nato nel 1988, Andrea Caponi ha trascorso la bellezza di 10 stagioni col Pontedera, un’esperienza lunghissima con la squadra della propria città, interrotta soltanto da una parentesi al Tuttocuoio in prestito dal Pisa, per poi fare ritorno nuovamente in granata consacrandosi come vera e propria bandiera del club e vestendone anche la fascia da capitano.

Caponi è un innesto dall’elevata leadership per la linea mediana Arancione, con quasi 400 presenze tra i professionisti, 27 delle quali nel corso della stagione appena trascorsa, condita anche da 2 gol.

