La società US Pistoiese è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con il Benevento Calcio per il trasferimento in prestito fino al 30 giugno 2023 del difensore Gaetano Caserta.

Classe 2003 di Acireale, Caserta ha militato durante l’ultima stagione alla Cavese, in prestito dalla società campana, disputando 15 partite nel girone I di Serie D.

Mancino naturale, è cresciuto nelle giovanili U17 e U19 del Benevento dimostrando buona duttilità, disimpegnandosi non solo da terzino basso ma trovandosi a suo agio anche in zone più avanzate della corsia laterale.

L’articolo Ufficiale, arriva Caserta in prestito dal Benevento proviene da US Pistoiese 1921.