Pronti per il derby? Ecco le info per Pistoiese-Prato

La società arancione ha comunicato che per mercoledì 8 febbraio, data valida per il derby Pistoiese – Prato delle ore 19:45, l’inizio della vendita sarà previsto per oggi, 2 febbraio, alle ore 15:00. L’acquisto dei ticket sarà disponibili presso tutti i punti vendita ETES d’Italia.

Quelli presenti nella provincia di Pistoia: Il Bar Il Corallo Via Dalmazia 275/A – Pistoia Tel. 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:00 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 15.00 – domenica chiuso; Tabaccheria Pieri, via Cividale ang. Tripoli, 51016 Montecatini Terme (PT) – Orari di apertura tutti i giorni dalle ore 07:30-13:30 e 14:30-23:00.

Orari biglietteria stadio Marcello Melani:

Lunedì 16-18 (store ufficiale presso lo stadio Marcello Melani)

Martedì 16-18 (store ufficiale presso lo stadio Marcello Melani)

Mercoledì 10-12 e 17:30-20:30(botteghino tribuna centrale)

I biglietti torneranno ad essere nominativi (necessario documento d’identità per l’ingresso allo stadio) , si invita perciò i gentili tifosi a fare la prevendita per evitare code al botteghino il giorno della gara.

Si ricorda inoltre che la vendita è abilitata online sul sito www.etes.it

Chiusura vendita mercoledì 8 febbraio ore 20:30 per locali, ore 19:00 di martedì 7 febbraio per il settore ospiti.

ACCREDITI E PASS

ACCREDITI AIA/FIGC/CONI

La richiesta potrà essere effettuata via mai all’indirizzo biglietteria@uspistoiese1921.it entro e non oltre lunedì 6 febbraio. Dovranno essere allegati copia del documento di identità e copia della tessera in corso di validità, oltre ad un recapito telefonico e/o un indirizzo mail.



ACCREDITI OSSERVATORI SOCIETÀ

La richiesta potrà essere effettuata via mail all’indirizzo biglietteria@uspistoiese1921.it entro e non oltre lunedì 6 febbraio. e dovranno essere allegati copia del documento di identità, recapito telefonico e/o un indirizzo mail.

Ogni richiesta inviata oltre i termini indicati farà decadere ogni diritto di accredito.

Gli accrediti saranno inviati via mail al richiedente e dovranno essere stampati e presentati all’ingresso dello Stadio. Si ricorda che la cassa accrediti non sarà disponibile il giorno gara.

ACCREDITI DISABILI

I portatori di handicap o gli invalidi con grado di invalidità superiore all’80% avranno il diritto all’ingresso omaggio, fino ad esaurimento posti. Le richieste dovranno pervenire sotto forma di email entro e non oltre lunedì 6 febbraio., all’indirizzo di posta elettronica biglietteria@pistoiese1921.it.