San Donato Tavarnelle – Vis Pesaro: le INFO

Il San Donato Tavarnelle torna in campo per la 26esima giornata di campionato allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi sabato 4 febbraio alle ore 14.30.

Una partita che gioca un ruolo molto importante per il proseguo della stagione giallo blu e per la quale la società raccomanda la massima partecipazione allo stadio per sostenere il San Donato Tavarnelle.

I biglietti si potranno acquistare alla tabaccheria di via Roma 59 a Tavarnelle Val di Pesa e alla sede dello stadio ‘Pianigiani’.

Per informazione sugli orari di apertura della tabaccheria si prega di contattare 055 805 0382.

Ecco il link per acquistare il biglietto su internet https://www.ciaotickets.com/biglietti/san-donato-tavarnelle-vis-pesaro

I relativi prezzi, ai quali occorre aggiungere il prezzo di prevendita

Interi

T1 – T4 15 euro (tribuna scoperta)

T2 – T3 20 euro (tribuna coperta)

Poltronissima VIP 30 euro

Ridotti singoli

T1 – T4 nessuna riduzione

T2 – T3 15 euro

Poltronissima vip nessuna riduzione

I bambini fino a 6 anni non pagano.

Prezzi biglietti ospiti curva nord: 15 euro. La vendita dei biglietti per il settore ospiti termina venerdì 3 febbraio alle ore 19. Il termine della emissione dei biglietti è per sabato 4 febbraio alle 15.15.

Inoltre a Montevarchi vi sono 3 punti vendita per poter acquistare il biglietto

Bar Stadio, via Antonio Gramsci 41

Tabacchiera Marisa, viale Cadorna 44

Bar Buffet Stazione, viale dei Donatori di sangue 10

Allo stadio ‘Brilli Peri’ la biglietteria resterà chiusa.

Il consiglio è quello di recarsi allo stadio con il biglietto già acquistato, in quanto i punti vendita di Montevarchi hanno orari indipendenti dalla società San Donato Tavarnelle

Il San Donato Tavarnelle ha organizzato inoltre un pullman per i propri tifosi.

Il ritrovo sarà allo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle val di Pesa alle ore 12.30, con partenza alle 12.45 in direzione di Montevarchi.

Il costo del pullman è di 10 euro a testa. Per prenotarsi si può telefonare al seguente numero di cellulare: 3393314957