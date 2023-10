La Pistoiese al fianco di Komen Italia per la prevenzione del tumore del seno

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e, per questo, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale e anche l’U.S. Pistoiese 1921 scendono in campo al fianco di Komen Italia, promotrice della Carovana della Prevenzione. In Italia, una donna su nove si ammala di tumore del seno, ma la diagnosi precoce può fare la differenza con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive.

Gli obiettivi dell’organizzazione e della campagna sono quelli di tenere alta l’attenzione sul tema dei tumori del seno e più in generale della salute femminile, promuovendo così in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme; sostenere le donne che vivono l’esperienza del tumore del seno e potenziare la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute.

Insieme a Komen Italia, la Lega Nazionale Dilettanti e il Dipartimento Interregionale saranno presenti su tutti campi della Serie D – compreso il “Marcello Melani”, in occasione di Pistoiese-Progresso – per promuovere la campagna in occasione delle partite del campionato, programmate nelle giornate di sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 ottobre. Tutti i capitani delle squadre indosseranno le magliette con il fiocco rosa e i dirigenti accompagnatori la patch, per ricordare l’importanza della tutela della salute.

Prima della partita, verrà letto a tutti i presenti allo stadio il seguente messaggio:

IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE LND E LE SOCIETA’ DEL CAMPIONATO DI SERIE D IN CAMPO PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE DEL SENO CON KOMEN ITALIA

Nel mese della prevenzione del tumore al seno, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Dipartimento Interregionale scendono in campo al fianco di Komen. In Italia, 1 donna su 9 si ammala di tumore del seno, ma la diagnosi precoce può fare la differenza con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive.

Insieme a Komen Italia, promotrice della Carovana della Prevenzione, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Dipartimento Interregionale sono presenti sui tutti campi della Serie D; tutti i capitani delle squadre indosseranno le magliette con il fiocco rosa ed i dirigenti accompagnatori la patch, per ricordare l’importanza della tutela della salute. Unitevi a noi, la prevenzione salva la vita.