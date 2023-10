La società precisa: “Diffidate delle imitazioni”

La società U.S. Pistoiese 1921 comunica di essere venuta a conoscenza di come alcune persone si siano presentate a commercianti locali, chiedendo sponsorizzazioni a nome e per conto di questa società, sia citandola direttamente che alludendo alla stessa. Oltre a diffidare formalmente chiunque non espressamente autorizzato a utilizzare marchio (regolarmente registrato) e denominazione di questa società, alla cui tutela si procederà anche attraverso gli opportuni strumenti giuridici, si ricorda che ogni accordo steso con la US Pistoiese 1921 si concretizza sempre in un regolare contratto a cura dell’ufficio marketing-commerciale, dott.ri Maurizio Laudicino e Giuliana Russo. Si consiglia, pertanto, chiunque venga avvicinato da persone che affermano di parlare per conto di questa società a controllare la veridicità di tali affermazioni (anche chiamando direttamente in sede), di chiedere la stipula di regolari contratti. Per contatti, scrivere una mail a marketing@uspistoiese1921.it oppure contattare lo 0573 23798.