Arena Garibaldi: disponibile per ora solo la Curva Sud, ecco perché

Il Pisa Sporting Club, in relazione alla gara Pisa-Como in programma all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani” sabato 4 novembre (ore 14.00), informa che al momento non è possibile aprire la regolare prevendita dei biglietti.

Tale decisione è maturata al termine della riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo resasi necessaria a seguito delle problematiche strutturali emerse nel settore di Gradinata dell’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani” martedì 24 ottobre in occasione della gara Pisa-Lecco, valida per il Campionato Nazionale Serie BKT.

Preso atto della documentazione presentata dal Comune di Pisa, la suddetta Commissione non ha espresso un parere definitivo rimandando la decisione sull’eventuale apertura del settore di Gradinata, almeno per i possessori di abbonamento, ad una successiva valutazione da effettuarsi in data antecedente alla gara Pisa-Como.

Si precisa che sarà comunque aperta la prevendita dei biglietti validi per il settore ospiti (Curva Sud); tali biglietti saranno riservati esclusivamente ai residenti nella Regione Lombardia. I tagliandi saranno disponibili presso tutti i punti vendita del circuito Ticketone e anche on line sulla piattaforma ticketone.it.

Questi i prezzi:

Intero. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 eur o d.p.)

N.B. Ovviamente resta attivo il servizio Ticketag per usufruire di eventuali biglietti residui nel settore di Curva Nord che risulta esaurito in abbonamento. Vedi https://pisasportingclub.com/biglietti/

Source Pisa Sporting Club.