Nota congiunta di Pistoiese e Aglianese sui fatti di domenica

Dopo un incontro chiarificatore tra la proprietà dell’Aglianese e quella della Us Pistoiese 1921, rappresentate rispettivamente da Fabio Fossati e dal Garante del Trust Orange Maurizio De Simone, si è giunti ad ud una sintesi comune.

La Us Pistoiese 1921, dispiaciuta e altamente contrariata per i fatti accaduti a fine derby, non ha avuto alcuna azione premeditata – prima, durante e dopo – il derby di domenica scorsa nei confronti di tesserati e collaboratori dell’Aglianese. Quest’ultima ha compreso la totale estraneità della Us Pistoiese (che si affida ad una società specializzata nel servizio di stewarding) rispetto agli episodi accaduti, attualmente al vaglio degli organi competenti.