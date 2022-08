Roberto Mirri rescinde il contratto. Il nuovo mister del femminile sarà Emiliano Tarabusi

L’U.S Città di Pontedera CF comunica di aver rescisso il contratto con il mister Roberto Mirri. La decisione è maturata a seguito di alcuni incontri durante i quali sono emerse diverse differenze di vedute, tra la società Granata e il neo allenatore, rispetto al progetto da portare avanti in questi tre anni con la prima squadra femminile. La guida della squadra è stata quindi affidata al nuovo tecnico Emiliano Tarabusi. Di seguito le sue prime parole da tecnico Granata.

Mister ha già in mente un modulo con il quale farà giocare la squadra?

“Il direttore sportivo ha costruito la squadra per giocare con moduli diversi, quindi vedremo meglio in fase di preparazione con quale di questi le ragazze riescono a esprimersi al meglio. La disposizione in campo, alla fine, la decideranno le giocatrici in base a quelle che sono le loro qualità individuali da mettere a disposizione del collettivo”.

Che tipo di calcio le piace proporre?

“Mi piace esprimere un calcio propositivo, senza grandi lanci ma costruendo le nostre azioni palla a terra partendo anche dal portiere. Abbiamo un’altezza media che non supera i 170 centimetri, quindi cercheremo di giocare molto la palla, poi ripeto, dovrò vedere settimana per settimana quale tipo di gioco esalta le qualità delle mie giocatrici”.

Quali sono gli obiettivi della prossima stagione?

“L’obiettivo è migliorare rispetto allo scorso anno, cercando di salvarsi il prima possibile. Voglio ringraziare Renzo Ulivieri per il lavoro svolto, io ho visto molte delle partite del femminile quando era allenato da lui e si vedeva il tocco dell’allenatore. Spero di riuscire a fare bene, portando dei principi di gioco e di comportamento che sono condivisi anche dalla società. Sono molto emozionato, siamo partiti ieri (16 agosto) e non vedo l’ora di iniziare il campionato”.

La società Granata fa un grosso in bocca al lupo al mister, allo staff e alle giocatrici per la stagione calcistica 2022-23.

