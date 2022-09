L’U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente di aver rescisso il contratto con il giocatore Marco Angeletti che si accaserà alla Cavese, formazione di Serie D. La società Granata ci tiene a fare un in bocca al lupo al ragazzo ringraziandolo per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento alla maglia dimostrati in questi anni.

