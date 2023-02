Pari nel finale, a Pesaro il Pontedera culla il sogno della vittoria ma finisce 1-1

La 23esima giornata del Girone B della Serie C è stata segnata dal recupero tra Vis Pesaro e Pontedera, che si sono affrontate sul campo di Pesaro. La partita è finita con un pareggio 1-1, ma le emozioni non sono mancate durante i 90 minuti.

Il Pontedera ha giocato una partita aggressiva, cercando di tenere il controllo del gioco fin dall’inizio. E la strategia ha dato i suoi frutti, quando Nicastro ha sbloccato il risultato al 43′. La squadra toscana ha continuato a dominare il gioco, controllando la maggior parte del possesso palla e creando diverse occasioni da gol. Tuttavia, la squadra di casa non si è arresa e ha continuato a lottare fino alla fine. Cinque minuti prima del novantesimo, Rossoni ha trovato il gol del pareggio, spegnendo le speranze di vittoria del Pontedera e regalando un punto prezioso alla Vis Pesaro.

La partita è stata caratterizzata anche da due espulsioni, una per parte: Gerardi per la Vis Pesaro e Martinelli per il Pontedera. I due rossi sono stati un segnale della tensione che si è respirata in campo durante tutto il match.

Ricordiamo che la partita è stata il recupero della gara che non si era potuta disputare il 22 gennaio, a causa dell’impraticabilità del campo. Quindi, questo match aveva ancora più significato per entrambe le squadre, che hanno avuto l’opportunità di giocare e cercare di ottenere punti preziosi per la classifica.

Vis Pesaro – Pontedera 1-1

VIS PESARO: Farroni; Rossoni, Tonucci, Gega; Ghazoini, Aucella,Coppola (46′ Valdifiori), Pucciarelli (81′ Sanogo), Zoia (46′ St. Clair); Enem (57′ Fedato), Gerardi. All.: Brevi

PONTEDERA Stancampiano; Shiba, Espeche, Martinelli; Somma (81′ Peli), Catanese (68′ Izzillo), Ladinetti (68′ Guidi), Perretta; Benedetti (84′ Bonfanti); Cioffi (68′ Ianesi), Nicastro. All.: Canzi

Arbitro: Mucera di Palermo

Reti: 43′ Nicastro, 85′ Rossoni

Espulsi: 76′ Gerard, 82′ Martinelli