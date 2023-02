Robur all’ultimo secondo, il 2-2 di Di Santo regala un punto contro la Torres

Un punto all’ultimo respiro. Niente di meglio per i padroni di casa.

Il Siena ha ottenuto un risultato positivo contro la Torres, guadagnando un punto prezioso e impedendo una seconda sconfitta consecutiva.

Certo, sarebbe stato troppo per la squadra bianconera perdere, dato che hanno attaccato con forza in entrambe le metà campo per cercare di segnare e vincere. Anche se il gol di Scappini è stato un colpo improvviso, la squadra ha continuato a spingere fino all’ultimo minuto e ha trovato il pareggio grazie a un angolo che ha messo in difficoltà il portiere avversario. Alla fine della partita sono stati assegnati quattro minuti di recupero e l’arbitro ha dato un’altra ammonizione a Leone.

Siena-Torres: 2-2

SIENA: Manni; Raimo (40’ De Santis), Riccardi, Franco, Verduci (70’ Bearzotti); Belloni, Leone, Picchi (46’ Collodel); Orlando (79’ Petrelli), Frediani; Disanto. A disposizione: Berti, Ciurli, Motoc, Rizzo, Pacini, Rusnak. Allenatore: Pagliuca.

TORRES: Salvato; Lombardo (19′ Fabriani), Dametto, Antonelli, Girgi; Masala (87’ Liviero), Urso, Lora; Saporiti; Scappini (87’ Diakite), Ruocco (27′ Omoregbe). A disposizione: Garau, Carboni, Tesio, Pinna, Carminati, Gianola. Allenatore: Sottili.

ARBITRO: Enrico Gemelli, sez. Messina (Ferdinando Pizzoni, sez. Frattamaggiore; Carmine De Vito, sez. Napoli; IV uomo: Marco di Loreto, sez. Terni)

Reti: 18’ Saporiti, 34’ Disanto, 75’ Scappini, 91’ Disanto

NOTE: espulso al 38’ Pagliuca. AmmonitiI: 12’ Girgi, 34’ Disanto, 44’ Masala, 49’ Franco, 63’ Riccardi, 71’ Raimo, 84’ Saporiti, Leone 95’. Corner: 4-2. Spettatori: 2308 (2070 abbonamenti+ 238 biglietti emessi di cui 10 per il settore ospiti).