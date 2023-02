Sconfitta di misura per il Pontedera, la Recanatese vince con un solo gol

Il Pontedera non riesce a pareggiare contro la Recanatese

Gli highlights: Recanatese-Pontedera 1-0

I granata, nonostante la sconfitta di misura, hanno mostrato un gioco equilibrato e una buona performance sul campo della Recanatese. La partita è stata combattuta da entrambe le squadre, con il Pontedera che ha creato diverse occasioni pericolose, come quella di Giampaolo che ha centrato la traversa. Anche ad inizio ripresa, gli uomini di Canzi hanno sfiorato il gol con uno spunto di Ianesi. Purtroppo per loro, a colpire è stata la Recanatese, che ha sfruttato al meglio il cross di Morrone e ha battuto Siano con Sbaffo. Nonostante il magro bottino di un punto raccolto in questo trittico di partite, il Pontedera rimane in zona playoff, ma dovrà fare meglio già dal prossimo turno contro il San Donato Tavarnelle. La squadra ha dimostrato di avere le capacità per continuare a lottare per i playoff, ma dovrà trovare un cambio di marcia per ottenere i risultati desiderati.