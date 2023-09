Pontedera, buona la prima: 2-0 al Sestri Levante

Ottimo esordio in campionato per il Pontedera che supera con un perentorio due a zero la neopromossa Sestri Levante allo Stadio Mannucci.

Primo tempo con tante occasioni per i granata, abile e veloce Del Pupo a segnare sulla respinta del portiere dopo una conclusione di Nicastro. Ripresa che vede gli ospiti tentare una reazione, ma Ianesi si inventa una magica punizione. Il raddoppio permette ai ragazzi di Canzi di avere piu spazi e di sfiorare più volte il terzo goal. Una prestazione importante per la gioia del popolo granata.

PONTEDERA-SESTRI LEVANTE 2-0

PONTEDERA (3-4-2-1): Lewis; Calvani (20’ st Martinelli), Espeche, Guidi (35’ st Fossati); Perretta, Benedetti (41’ st Provenzano), Catanese, Angori; Delpupo (20’ st Paudice), Ianesi (41’ st Gagliardi); Nicastro. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Marrone, Ignacchiti, Selleri, Salvadori. All.: Canzi

SESTRI LEVANTE (4-3-1-2): Anacoura; Podda (1’ st Troiano), Oliana, Regini, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Gala (32’ st Forte); Candiano; D’Antoni (32’ st Cericola), Conti (1’ st Busatto). A disp.: Sias, Raspa, Nenci, Ghigliotti, Grilli, Grosso, Masini. All.: Barilari

ARBITRO: Gavini di Aprilia

RETI: 26’ pt Delpupo; 22’ st Ianesi.

AMMONITI: Oliana, Martinelli, Provenzano

Gli highlights

