Vis Pesaro-Arezzo 1-1, Marche amare per gli amaranto

Che peccato! La squadra amaranto ha visto sfumare la vittoria nel finale del match, chiudendo con un pareggio 1-1 che, nel complesso, può essere considerato giusto anche se amaro.

Nel primo tempo, la Vis Pesaro crea diverse opportunità per segnare, ma non è riuscita a superare la difesa dell’Arezzo. Tra le occasioni più clamorose c’è stata una situazione in cui Sylla è riuscito a aggirare il portiere Borra, ma il suo tiro è stato respinto miracolosamente da Risaliti poco prima della linea di gol. Inoltre, Pucciarelli ha colpito il palo in un’altra occasione.

Nel secondo tempo, l’Arezzo è riuscito a trovare il vantaggio grazie a un fulmineo gol di Pattarello al 15° minuto: il giocatore ha ricevuto palla sulla sinistra e ha concluso con un potente tiro che si è insaccato nell’angolino. Questo è stato il secondo gol di Pattarello in questa stagione, dopo quello segnato contro la Carrarese alla seconda giornata.

Nonostante il vantaggio, l’Arezzo ha continuato a cercare il gol, con Pattarello che è rimasto una spina nel fianco per la difesa della Vis Pesaro. Tuttavia, la Vis Pesaro ha risposto con forza e, nel periodo di recupero, è riuscita a pareggiare il punteggio grazie a un colpo di testa di Sylla su una punizione laterale battuta da Di Paola.

Il pareggio è stato un duro colpo per l’Arezzo, che aveva rischiato poco nella ripresa. Nonostante un buon inizio, i giocatori amaranto non sono riusciti a chiudere il match con un margine di sicurezza e alla fine hanno dovuto accontentarsi di un punto.

Il risultato nel complesso è giusto, anche se l’Arezzo avrebbe certamente preferito portare a casa i tre punti. La squadra dovrà ora concentrarsi sulle prossime partite e cercare di ottenere risultati migliori per salire in classifica.