Torna a vincere il Pontedera: Benedetti super, doppietta e Gubbio battuto

Il Pontedera ha ottenuto una vittoria importante contro il Gubbio, concludendo la partita con un punteggio di 2-1.

La sfida è stata caratterizzata dalla prestazione straordinaria di Benedetti, che ha siglato una doppietta determinante per il successo della squadra granata. La partita si è aperta con il Pontedera che cercava di riscattarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Pescara, e con la voglia di vendicare l’eliminazione subita ai playoff la scorsa stagione proprio per mano del Gubbio. Nicastro ha dato il primo squillo al 14′, mettendo alla prova i guantoni di Vettorel con un colpo di testa. Il Gubbio ha risposto immediatamente con Benedetti, il quale ha visto respingere un suo colpo di testa dalla difesa avversaria.

Il momento decisivo è arrivato al 14′, quando Benedetti ha portato in vantaggio il Pontedera sfruttando un’uscita errata del Gubbio. Nonostante la risposta di Udoh al 28′, il Pontedera ha riportato avanti Benedetti al 38′, che ha segnato con un magnifico sinistro su cross di rimessa, consegnando al Pontedera il vantaggio nei primi 45 minuti di gioco.

La ripresa ha visto il Pontedera ripartire con determinazione, creando subito occasioni pericolose grazie agli spazi concessi dal Gubbio. Al 12′, ci sono state polemiche per un presunto contatto in area di rigore, ma l’arbitro ha lasciato proseguire il gioco. Nonostante la pressione del Gubbio, il Pontedera ha resistito e ha cercato di colpire in contropiede.

Verso il 34′, dopo alcuni cambi apportati da mister Canzi, il Pontedera si è reso pericoloso con un cross di Angori, ma Nicastro è stato murato in area di rigore. Nel finale acceso, con entrambe le squadre alla ricerca del gol, il Pontedera ha difeso con determinazione la propria porta, assicurandosi la vittoria tanto agognata dopo la delusione contro il Pescara.

La vittoria rappresenta un passo importante per il Pontedera, che cercherà di mantenere questo slancio positivo nelle prossime sfide. Benedetti, con la sua prestazione stellare, si conferma come il trascinatore della squadra, dimostrando ancora una volta la sua importanza per il club.