Poker granata, Pontedera al 4° posto dopo aver battuto la Fermana

Se ci si aspettava una conferma delle ambizioni societarie rilanciate in conferenza stampa, oggi il Pontedera ha dominato contro la Fermana.

La partita, ricca di azioni emozionanti, ha evidenziato il talento e la determinazione della squadra granata. Già al 5° Ianesi ha dato il via agli attacchi granata con un potente colpo di testa respinto in angolo dalla difesa avversaria ma il 36′ è stato il minuto decisivo del primo tempo, quando proprio Ianesi ha sbloccato il punteggio con un gol di pregevole fattura.

Il Pontedera ha continuato a premere, con Ambrosini che si è fatto notare sulla fascia.

Al rientro in campo, Fossati ha preso il posto di Selleri, ammonito, e ha cercato il suo primo gol in campionato. Intanto Ambrosini ha sfiorato il palo al 52′ mentre la Fermana ha reagito con forza nei primi minuti della ripresa. Il raddoppio del Pontedera è arrivato al 59′, quando Guidi, appena subentrato, ha sfruttato un assist di Ianesi per battere Furlanetto con un rasoterra. La terza rete è stata un capolavoro firmato da Ignacchiti al 72′, con una rovesciata che ha messo al sicuro il risultato. I granata hanno continuato a dominare, con Provenzano che ha siglato il quarto gol al novantesimo.

In conclusione, poco da dire: il Pontedera ha dimostrato una qualità offensiva e un cinismo notevoli, meritando la rotonda vittoria per 4-0 e soprattutto il quarto posto provvisorio nel girone.