Pontedera a testa alta anche se vince la Ternana

Il Pontedera esce sconfitto 2-1 dalla sfida contro la Ternana, ma lo fa lottando fino all’ultimo secondo. In dieci uomini per quasi un’ora di gioco, i granata dimostrano grande carattere, mettendo in difficoltà gli umbri in un finale ricco di emozioni. Nonostante la sconfitta, la squadra di Agostini ha mostrato segnali incoraggianti.

La Ternana, accompagnata da circa 200 tifosi e assente da Pontedera dal 1996, parte forte, premendo sin da subito sull’acceleratore. I primi quindici minuti sono tutti a favore degli umbri, che però creano una sola vera occasione con Cicerelli che colpisce la traversa da posizione ravvicinata al 13′.

La partita si mantiene su ritmi elevati, ma le squadre sono ben equilibrate sul piano del gioco. Al 38′, però, il Pontedera subisce un duro colpo: Espeche riceve il secondo cartellino giallo e viene espulso, lasciando la squadra in dieci uomini. Da quel momento, i granata si riorganizzano in un 4-3-2, dimostrando grande resistenza e riuscendo a chiudere il primo tempo sullo 0-0.

Nella ripresa, il copione non cambia molto, con il Pontedera che continua a difendersi con ordine. I legni della porta difesa da Calvani vengono nuovamente in soccorso quando un tiro di Corradini si stampa sul palo. Tuttavia, al 65’, un doppio errore di Ladinetti — prima perde palla e poi commette fallo su Carboni in area — concede un rigore alla Ternana, che Cicerelli trasforma portando in vantaggio gli ospiti.

Il Pontedera non si arrende e continua a cercare il gol del pareggio. Tuttavia, all’89’, Cianci segna il 2-0 per la Ternana dopo una splendida azione personale. La rete di Italeng al 91′ dà speranza per una rimonta che, però, non si concretizza. Il risultato finale è un 2-1 a favore della Ternana.

Al termine della gara, il presidente del Pontedera, Simone Millozzi, ha elogiato i suoi giocatori per la loro prestazione, lamentandosi però per alcune decisioni arbitrali discutibili che hanno influenzato l’esito della partita. Nonostante la sconfitta, il Pontedera esce dal campo con la consapevolezza di aver tenuto testa a un avversario di livello superiore, mostrando qualità e spirito di squadra che saranno fondamentali per le prossime sfide di campionato.