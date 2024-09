Esordio amaro per la Pantera, a Lucca passa il Gubbio

La Lucchese esordisce al Porta Elisa con una sconfitta di misura, cedendo 1-0 al Gubbio.

Una partita decisa da un episodio isolato che ha visto i rossoneri, guidati da mister Giorgio Gorgone, concedere i tre punti agli avversari a causa di un’ingenuità difensiva. Al 25′ del secondo tempo, un fallo di Gasbarro ha regalato un calcio di rigore al Gubbio, trasformato senza esitazione da D’Ursi per il gol decisivo.

La Lucchese, ancora in cerca della migliore condizione fisica, ha faticato a costruire gioco fluido, e le poche occasioni create non sono bastate per cambiare l’esito della gara. Gorgone ha confermato l’undici titolare visto nella gara precedente contro il Pineto, con l’unica eccezione di un cambio in difesa: Palmisani tra i pali, Fazzi, Sabbione e Gasbarro a comporre la linea difensiva a tre, e il tandem offensivo formato da Fedato e Costantino.

Il primo tempo è stato segnato da ritmi blandi e pochi episodi degni di nota. Entrambe le squadre hanno mostrato difficoltà nel creare occasioni pericolose, con il gioco spesso concentrato a centrocampo. La prima vera occasione della partita è arrivata al 17’ per il Gubbio, con un tiro dalla distanza di D’Ursi che però non ha impensierito il portiere rossonero, Palmisani.

Sul finire del primo tempo, la Lucchese ha avuto la sua chance migliore con un’incursione di Quirini sulla fascia destra e un cross che ha messo in difficoltà il portiere Venturi, bravo a respingere il pallone indirizzato all’incrocio dei pali. Nonostante l’inerzia sembrasse leggermente favorevole ai padroni di casa, la prima frazione si è conclusa sullo 0-0.

La seconda metà della gara ha visto un Gubbio più aggressivo e determinato a sbloccare il risultato. Al 15′, Proietti ha colpito la traversa con un potente tiro da fuori area, dando un chiaro segnale di pericolo alla difesa della Lucchese. Mister Gorgone ha tentato di dare nuova linfa alla sua squadra inserendo Selvini al posto di Fedato, ma il cambio non ha portato i risultati sperati.

Il momento decisivo della partita è giunto al 25’, quando un intervento ingenuo di Gasbarro su D’Ursi ha causato un calcio di rigore per il Gubbio. D’Ursi ha preso in mano la situazione e, con freddezza, ha realizzato il gol dell’1-0, spiazzando Palmisani e portando in vantaggio gli ospiti. Da quel momento in poi, la Lucchese ha tentato in tutti i modi di reagire e agguantare il pareggio, ma senza successo.

Nonostante i tentativi di mister Gorgone di cambiare le carte in tavola con l’ingresso di Saporiti per Visconti, la Lucchese non è riuscita a trovare il gol del pareggio. Al 34’, D’Ursi ha sfiorato il raddoppio con un’azione personale culminata in un tiro potente, ma Palmisani ha risposto presente con una grande parata.

La tensione è salita nel finale di gara, con la Lucchese che ha cercato disperatamente il pareggio. In pieno recupero, un parapiglia in area avversaria ha animato gli ultimi minuti, ma il risultato non è cambiato: il Gubbio ha mantenuto il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa tre punti preziosi.