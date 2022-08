Il San Donato Tavarnelle comunica che nella giornata odierna, sabato 20 agosto, il direttore sportivo Egidio Bicchierai, ha rassegnato le dimissioni dalla sua carica.

La società ha accettato le dimissioni del direttore sportivo, al quale rinnova i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi 2 anni straordinari, dove la squadra si è posizionata rispettivamente al quarto e poi primo posto in classifica, conquistando la Lega Pro.