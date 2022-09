Il San Donato Tavarnelle comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore, classe 1998, Edoardo Bovolon.

Arrivato a Como nel 2017, Edoardo si è sempre fatto apprezzare per serietà, cultura del lavoro, impegno e dedizione. Con 128 presenze, 3 goal e 2 assist in 6 stagioni, ha vissuto e contribuito in prima persona alla crescita del Club, passato dai dilettanti fino alla Serie B.