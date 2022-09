Magrini e il ko di Reggiana: “Un punto poteva starci” – VIDEO

In sala stampa è intervenuto al termine di Reggiana – San Donato Tavarnelle l’allenatore Lamberto Magrini.

Il ko di Reggio Emilia lascia più di un amaro in bocca per il risultato finale che ha visto i giallo blu uscire sconfitti di due reti.

“Avevo deciso di cambiare sistema di gioco in previsione di quelle che dovevano essere le scelte. Come mentalità di gioco raramente succede ma ho dovuto fare questo cambiamento. Considerati i primi 15 minuti c’era qualche timore perchè non riuscivamo a venirne fuori. La Reggiana ci ha tenuti nella nostra metà campo ma poi abbiamo preso sicurezza, cominciando a macinare e costruire gioco. Il loro portiere è stato autore di 3 interventi importanti e quando sai che la Reggiana in casa segna sistematicamente portare a casa almeno un punto sarebbe stato straordinario. Poi però la prima rete ci ha piegato ma la squadra è stata brava a reagire. Quando c’è da rincorrere poi tutto diventa maledettamente più difficile. L’obiettivo della società è quello di giocare con 5 giovani e le scelte tattiche derivano in questo caso dall’assenza di un puro trequartista in caso di forfait di Russo”