SDT – Recanatese, LE INFO

ll San Donato Tavarnelle torna in campo domenica 18 settembre in occasione della 4 giornata di campionato alle ore 14.30.

La rivale è la Recanatese. L’appuntamento è allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi.

BIGLIETTI

I biglietti potranno essere acquistati in sede a Tavarnelle Val di Pesa allo stadio ‘Pianigiani’ e nel recentissimo punto vendita, sempre a Tavarnelle Val di Pesa, come la tabaccheria in via Roma 59.

Si consiglia di telefonare allo 055.8050651 per ogni informazione su prezzi.

A questo link trovate tutte le informazioni per acquistare il biglietto online

https://www.ciaotickets.com/biglietti/san-donato-tavarnelle-recanatese

Si ricorda che il botteghino allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi resterà chiuso il giorno della partita, quindi si invitano i tifosi ad acquistare anticipatamente il biglietto.

BUS

La società mette a disposizione gratuitamente un pullman per i suoi abbonati in occasione della partita casalinga. Per potersi prenotare occorrerà telefonare in sede oppure presentarsi allo stadio ‘Pianigiani’ per scegliere il proprio posto. Il numero di telefono è 055.8050651

PUNTI VENDITA

E’ attivo a Tavarnelle Val di Pesa il punto vendita Ciaotickets alla tabaccheria di Anna Belli in via Roma 59, dove si potranno acquistare i biglietti e gli abbonamenti del San Donato Tavarnelle.