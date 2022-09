Torres, Magrini: “Vogliamo conferme”

Seconda giornata di campionato per la squadra di mister Lamberto Magrini che vola in Sardegna per giocare contro la Torres.

Appuntamento allo stadio Vanni Sanna di Sassari dove si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni per domenica 11 settembre alle ore 14.30.

Il San Donato Tavarnelle racconterà sul suo sito internet e sui suoi canali social la partita con aggiornamenti testuali.

Nell’attesa la squadra giungerà in Sardegna nella giornata di oggi, un brevissimo allenamento e poi testa alla sfida di domenica.

Intanto ai canali ufficiali della società ha parlato mister Lamberto Magrini che ha presentato l’insidiosa trasferta in terra sarda

“Non ho alcun dubbio. Ci attende una bella sfida questa per la mia squadra. Andremo in campo, come sempre, per mettere in pratica, quello che abbiamo preparato in settimana.

Dobbiamo farci trovar pronti per esibire anche a livello mentale una prova importante, ci troveremo di fronte un pubblico venuto in massa a salutare la sua squadra. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, senza riflettere sulle 3 partite da disputare in una settimana”