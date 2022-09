Torres – SDT, mister Magrini: “Complimenti ai miei ragazzi” – VIDEO

Al termine della partita contro la Torres, mister Lamberto Magrini è ovviamente soddisfatto per la prova della sua squadra

“Faccio innanzitutto i complimenti all’allenatore della Torres, l’ho allenato a Grosseto in serie C e gli faccio i miei migliori auguri. Volevo ringraziare anche il pubblico di Sassari e la società per l’accoglienza dimostrata, sugli spalti i locali avevano una grande spinta. La Torres si è subito portata in vantaggio con un grande gol e questo poteva rendere tutto più difficile. Faccio i complimenti ai miei ragazzi i quali hanno sviluppato il gioco e le trame che proviamo durante la settimana. Nel primo tempo avevamo creato di più e il rigore nel secondo tempo a nostro favore, a mio giudizio generoso, ci ha facilitato. Poi una splendida ripartenza ci ha visto rimontare definitivamente. Nel finale poi sono stati 20 minuti complicati: il doppio giallo a Marzierli e il rigore neutralizzato da Cardelli, ma stringendo i denti abbiamo portato a casa questo risultato. Riusciamo a sviluppare bene le nostre idee ma non avendo molta fisicità, cerchiamo giocate e movimenti prestabiliti e lo abbiamo fatto abbastanza bene”