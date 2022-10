Fermana – San Donato Tavarnelle: le INFO

Il San Donato Tavarnelle torna in campo mercoledì 19 ottobre alle ore 21 contro la Fermana allo stadio ‘Bruno Recchioni’ in occasione della nona giornata.

Il San Donato Tavarnelle metterà a disposizione dei propri tifosi una diretta testuale minuto per minuto per raccontare questo turno infrasettimanale

I BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili presso i punti vendita autorizzati o online Circuito VivaTicket a partire dalle ore 16.00 di Venerdì 14/10 fino alle 19 di Martedì 18/10.

Ecco il link per acquistare il tagliando: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/serie-c-2022-2023-fermana-san-donato-tavernelle/194211

Il prezzo dei biglietti relativi al Settore Ospiti sarà di:

€ 12,00 compresa prevendita.

I tifosi ospiti potranno acquistare i ticket nel settore a loro riservato (curva Est – Settore Ospiti) sino alle ore 19.00 del giorno che precede la gara (martedì 18/10 ore 19.00): i biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita il giorno della gara.

Di seguito i prezzi negli altri settori dello stadio:

-Tribuna Centrale Intero € 25,00 compresa prevendita

-Tribuna Laterale Ovest Intero € 13,00 compresa prevendita (ridotti – € 10,00 per Over 65 e Under 25 compresa prevendita – Under 14 € 2,00 compresa prevendita);

-Tribuna Laterale Est Intero € 13,00 compresa prevendita (ridotti – € 10,00 per Over 65 e Under 25 compresa prevendita – Under 14 € 2,00 compresa prevendita)