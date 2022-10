San Donato Tavarnelle – Alessandria: 0-1

Il San Donato Tavarnelle non riesce a trovare punti preziosi in chiave classifica e scivola al ‘Brilli Peri’ di Montevarchi fra le mura amiche contro l’Alessandria.

Adesso la squadra di mister Lamberto Magrini si preparerà per la trasferta di mercoledì 19 ottobre alle 21 in occasione del turno infrasettimanale contro la Fermana.

IL TABELLINO

SAN DONATO TAVARNELLE

Rossi M., Calamai (63′ Rossi A.), Gorelli, Marzierli, Russo (51′ Regoli), Carcani, Sepe (46′ Nunziatini), Bovolon (74′ Galligani), Noccioli (46′ Ubaldi), Brenna, Montini. A disposizione: Cardelli, Onori, Ciurli, Borghi, Siniega, Contipelli, Viviani, Lozza. Allenatore: Lamberto Magrini

ALESSANDRIA

Liverani, Podda (78′ Pellegrini), Checchi, Galeandro, Nunzella, Rota, Sini, Speranza (78′ Lombardi), Baldi, Ghiozzi (90′ Bellucci), Filip. A disposizione: Marietta, Dyzeni, Costanzo, Mionic, Perseu, Gazoul, Ventre, Nepi. Allenatore: Fabio Carlo Rebuffi

Ammoniti: Ubaldi (SDT), Nunzella (AL)

Reti: 70′ Filip

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza, 1° assistente Michele Fracchiolla di Bari, 2° assistente Gianluca Scardovi di Imola e 4° ufficiale Andrea Giordani di Aprilia

Un San Donato Tavarnelle propositivo ma non particolarmente pericoloso cade contro l’Alessandria. Da segnalare 2 occasioni per tempo per i giallo blu di mister Magrini: al 14′ da un cross di Russo la spaccata di Calamai finisce alta, mentre al 77′ Ubaldi di testa impegna Liverani. Ottima prova per l’estremo difensore Rossi che in un paio di circostanze con un colpo di reni ha sventato gli attacchi ospiti.

Al termine della partita mister Magrini ha preferito non intervenire in sala stampa.