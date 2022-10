Viterbese – San Donato Tavarnelle

Primo turno di Coppa Italia, gara secca. In caso di parità, supplementari ed eventualmente, sempre con lo stesso risultato, calci di rigore.

Va avanti la Viterbese che trova 2 reti nella ripresa.

TABELLINO

Viterbese

Bisogno, Megelaitis, Mungo, Semenzato, Ricci, D’Uffizi, Di Cairano, Polidori, Monteagudo, Rodio, Marenco. A disposizione di mister Filippi: Chicarella, Sorridi, Vespa, Volpicelli, Marotta, Manarelli, Andreis, Aromataro, Mbaye, Nesta, Simonelli, Fofana

San Donato Tavarnelle

Rossi M., Ciurli, Calamai, Carcani, Borghi, Sepe, Contipelli, Forconi, Gjana, Viviani, Lozza. A disposizione di mister Magrini: Onori, Alessio, Siniega, Papalini, Noccioli, Rossi, Travaglini, Brenna, Ubaldi.

Arbitro: Giuseppe Rispii

DIRETTA TESTUALE

1 TEMPO

5′ Tiro di Rodio per i locali, intercetta Ciurli che mette in angolo

14′ Partita ora in equilibrio, leggera supremazia della Viterbese nel possesso palla. Cross di Viviani dalla destra per il San Donato Tavarnelle, pallone interessante, non riesce a nessuno a toccare sotto misura un buon pallone

19′ Primo corner per il San Donato Tavarnelle

22′ Bravissimo il neo acquisto Rossi a neutralizzare l’inserimento dell’attaccante Rodio dei locali

23′ Angolo per la Viterbese

27′ Dalla sinistra Borghi serve Ciurli, traversone immediato a centro area, raccoglie l’estremo difensore Bisogno per la Viterbese

30′ Un San Donato Tavarnelle che adesso tiene maggiormente il pallone e prova a farsi vedere in avanti

31′ Che occasione per la Viterbese: Polidori parte da dietro, sterza e in piena area di rigore calcia. Rossi si supera e allontana la sfera

35′ Angolo per il Viterbo

38′ Ammonito Semenzato per la Viterbese

39′ Ammonito Calamai per il San Donato Tavarnelle

43′ Ancora Rossi, una parata super: traversone dalla destra, arriva D’Uffizi al volo, ma l’estremo difensore giallo blu si supera con un intervento prodigioso

44′ Nuova sfida D’Uffizi – Rossi, il portiere giallo blu si conferma in gran giornata

45′ fine primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Fuori Forconi, dentro Brenna. Fuori Mungo per Simonelli nelle fila della Viterbese

47′ Angolo per la Viterbese

48′ Nuovo corner per i locali

50′ Splendido cross di Borghi, colpo di testa di Lozza, stavolta è Bisogno a superarsi e deviare. Ottima occasione per il San Donato Tavarnelle

51′ Punizione per i giallo blu, stacca Brenna, palla fuori.

52′ ROSSO diretto per Rossi. Il portiere prende il pallone con le mani fuori area di rigore e viene espulso.

53′ Fuori Gjana, dentro Onori in porta per poter riprendere il gioco

54′ Punizione di Polidori dal limite per la Viterbese che si porta in vantaggio per 1-0

57′ Raddoppio della Viterbese. Rodio raccoglie un cross dalla destra e trova sotto misura il tocco del 2-0

60′ Esce Viviani, dentro Rossi A. Out Calamai, dentro Alessio.

64′ Angolo per il San Donato Tavarnelle

65′ Tiro di Sepe, alto. Fuori Rodio, dentro Manarelli per la Viterbese

85′ Ammonito Rossi A. (SDT)

86′ Palo di D’Uffizi che in diagonale centra il palo

87′ Ammonito Ciurli. Fuori Contipelli, dentro Siniega (SDT)

90′ Segnalati 5′ di recupero