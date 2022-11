Buzzegoli: “Un punto importante con l’Ancona”

In sala stampa è intervenuto il vice allenatore della prima squadra, Daniele Buzzegoli, al termine della sfida contro l’Ancona, terminata in parità. Al vantaggio della squadra di Magrini al minuto 35′ con Galligani, ha risposto Spagnoli al 36′.

“Abbiamo disputato a livello tecnico ed agonistico una prova importante. Del punto di oggi prendo tante note positive, perchè la squadra ha fatto una ottima prestazione. Come spesso accade le prestazioni infatti non mancano, vedi anche la stessa di Siena, dopo abbiamo perso malamente ed è un vero peccato, perchè ci meritiamo ben altri risultati. Questa cosa non deve far perdere fiducia a tutto l’ambiente e ai ragazzi. Stiamo lavorando molto sulla testa di ogni giocatore. Siamo una neopromossa e dobbiamo essere bravi a lavorare sulla parte psicologica per cercare di non perdersi per strada. Vogliamo continuare a costruire gioco e provarci con queste certezze, convinti che il nostro gioco ci ripagherà presto”