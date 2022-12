Cesena – San Donato Tavarnelle: le INFO

Il San Donato Tavarnelle torna in campo per la 17esima giornata di campionato sabato 3 dicembre alle ore 17.30 allo stadio ‘Orologel Stadium Dino Manuzzi’ con i padroni di casa del Cesena.

La prevendita dei biglietti è già avviata.

E’ possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita del circuito Vivaticket (qui l’elenco https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv)

In occasione di questa gara torna la promozione per gli under 14 che – solo se accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado – potranno accedere gratuitamente in tutti i settori dello stadio: per ricevere un biglietto omaggio, gli interessati dovranno inviare la richiesta alla email ticketing@cesenafc.com allegando i documenti di riconoscimento che attestino la parentela con l’accompagnatore.

Questi i prezzi (la categoria ridotto si applica a: donne, over 65, disabili oltre il 50% e militari, l’ingresso è gratuito fino a tre anni non compiuti) maggiorati di 2 euro di diritti di commissione:

Tribuna Vip: € 50,00 (ridotto € 35,00; under 18 € 29,00; under 14 € 15,00)

Tribuna Numerata: € 25,00 (ridotto € 17,00; under 18 € 14,00; under 14 € 10,00)

Distinti superiori: € 18,00 (ridotto € 13,00; under 18 € 9,00; under 14 € 6,00)

Distinti inferiori: € 14,00 (ridotto € 11,00; under 18 € 8,00; under 14 € 5,00)

Curva Mare: € 12,00 (ridotto € 8,00; under 18 € 6,00; under 14 € 3,00)

Curva Ferrovia (settore ospiti): € 12,00 (under 18 € 6,00; under 14 € 3,00)

Gli stessi prezzi maggiorati di due euro saranno in vendita il giorno di gara dalle 15.30: anche il San Donato Tavarnelle invita i propri tifosi ad evitare i minuti a ridosso dell’inizio della gara e ad acquistare i biglietti con notevole anticipo al fine di accedere in tempo utile all’impianto.

Questo il link diretto per acquistare i biglietti https://www.vivaticket.com/it/Ticket/lega-pro-22-23-cesena-san-donato-tavarnelle/198397