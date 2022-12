“Il merito di questa vittoria è della squadra”

Felice per la sua prima vittoria, dietro la linea bianca, Daniele Buzzegoli, tecnico del San Donato Tavarnelle, elogia la prova della sua squadra contro l’Aquila Montevarchi

“E’ stata una partita complicata, di fronte a una squadra organizzata come il Montevarchi, il quale ha disputato un ottimo primo tempo. Dopo il vantaggio iniziale, ci siamo abbassati ma nell’intervallo abbiamo preso le contromisure, portando subito maggior coraggio nella ripresa. Nelle ultime 3 prestazioni ci sono sempre state prove importanti, ora serviva quella botta di adrenalina e fiducia che può arrivare con un risultato pieno. Voglio dare il merito ai ragazzi che hanno cercato e voluto fortemente questa vittoria dopo il risultato amaro di Gubbio. Hanno pensato di doverla e poterla vincere. Le prestazioni non portano punti e noi avevamo bisogno di quelli e non ci possono mancare. Dobbiamo proseguire nel ricercare la vittoria per poter proseguire. Ho cercato di stimolarli molto sul risultato, sulla voglia di vincere la partita, perchè si corre il rischio di fare un errore grave altrimenti, cioè essere appagati dalla prestazione. La prestazione deve portare un risultato e questo è stato interpretato alla grande”