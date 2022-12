“Crediamo fortemente alla salvezza”

Il difensore del San Donato Tavarnelle, Duccio Brenna, in sala stampa ha parlato della vittoria dei giallo blu contro l’Aquila Montevarchi

“Era una partita di vitale importanza per noi e l’abbiamo preparata nel modo giusto, con una prestazione importante, soprattutto in termini di atteggiamento. La squadra ha disputato una partita importante, dal carattere fino alla prestazione. Serve sempre qualcosa in più e dobbiamo pensare a portare a casa ogni domenica un risultato. Nel pacchetto difensivo stiamo facendo un percorso che ci sta portando collettivamente a crescere. Adesso non mettiamoci a sedere, lavoriamo e restiamo uniti. Questo gruppo crede fortemente al raggiungimento del suo obiettivo: la salvezza.