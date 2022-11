Ko di Gubbio, la sala stampa con mister Buzzegoli

L’allenatore del San Donato Tavarnelle, Daniele Buzzegoli, è intervenuto in sala stampa al termine della sconfitta con il Gubbio. Queste le sue dichiarazioni

“Noi dobbiamo cercare di fare punti con tutti, perchè siamo ultimi in classifica e lo dobbiamo fare con le prestazioni. La squadra si è comportata bene ma non è riuscita, sopratutto nel primo tempo, a capitalizzare al massimo le occasioni avute. Ho ridisegnato la squadra dopo che il Gubbio è rimasto con l’uomo in meno ma non siamo stati in grado di produrre vere occasioni da gol. Serve rabbia, la voglia di non accontentarsi per provare a portare a casa un risultato. Bisogna stare molto attenti, non possiamo pensare solo alla prestazione, ci troviamo in un momento del campionato e della classifica, dove abbiamo necessità di provare a far punti con tutti. Vogliamo salvarci, provare a farli ovunque ma occorre ripartire da prestazioni come queste”