Ghizzani commenta la vittoria del San Donato

Al termine della vittoriosa partita con la Carrarese, è intervenuto in sala stampa Marco Ghizzani, per commentare questo risultato fondamentale per la compagine giallo blu: “Sono punti importanti, perchè sono frutto di un lavoro settimanale che non manca mai e dove ciascuno esercita un ruolo indispensabile. I complimenti vanno fatti ai ragazzi che sono gli artefici della vittoria.

E’ stata una partita molto aperta, dove non sono mancate occasioni da entrambe le parti. ll risultato finale è il premio per il cuore e l’agonismo messo in campo, di fronte ad avversari che sono stati costruiti per posizioni di vertice. Lo voglio dire, questa squadra oggi ha emozionato e ci ha fatto emozionare per l’attaccamento dimostrato verso questi colori”