I biglietti per Fiorentina-Torino di sabato 21 gennaio

Non solo i quarti di Coppa Italia. Sabato 21 gennaio alle 20.45 la Fiorentina incontrerà il Torino allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A Tim.

La vendita dei biglietti ha avuto inizio venerdì 13 gennaio alle 15:00 in un’unica fase, ovvero la vendita libera che consentirà l’acquisto dei biglietti senza obbligo di tessera.

Disponibile per questa partita il biglietto omaggio per gli Under 14 nelle curve e a 5€/10€ negli altri settori.

Inoltre, in alcuni settori dello stadio sono attive le tariffe scontate Ridotto Donna e Ridotto Under 25.

I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina https://bit.ly/FioTicket, presso il Fiorentina Point https://bit.ly/FiorentinaPoint in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui https://www.bigliettifiorentina.com/