Lucchese – San Donato Tavarnelle: 0-0

La 25esima giornata di campionato vede un San Donato Tavarnelle affrontare la Lucchese allo stadio ‘Porta Elisa’ alle ore 21 in un gelido martedì sera.

FORMAZIONI

Lucchese

Cucchietti, Tiritiello, Rizzo (79’Alagna), Tumbarello, Romero (63′ Bianchimano), Quirini, Bruzzaniti (63′ Panico), Visconti, D’Alena (72′ Di Quinzio), Benassai (79′ Bachini), Mastalli. A disposizione di mister Ivan Maraia: Coletta, Galletti, Alagna, Ferro, Bachini, ,D’Ancona, Merletti, Camaiani

San Donato Tavarnelle

Biagini, Gorelli, Marzierli, Russo (75′ Gerardini), Galligani (75′ Noccioli), Carcani, Regoli (64′ Bianchi), Bovolon, Rossi A. (64′ Sepe), Brenna, Rossi E (81′ Siniega). A disposizione di mister Marco Ghizzani: Campinotti, Cardelli, Borghi, Montini, Contipelli, Gjana, Viviani.

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli. Primo assistente: Ayoub El Filali di Alessandria. Secondo assistente: Rodolfo Spataro di Rossano. Quarto ufficiale: Duccio Mancini di Pistoia.

Ammoniti: 19′ Tumbarello, 36′ Regoli, 46′ Tiritiello, 65′ Benassai

CRONACA

1 TEMPO

Parte forte il San Donato Tavarnelle con Bovolon che dal limite dell’area di rigore che calcia e trova Cucchietti pronto a deviare la sfera in calcio d’angolo. Al 5′ c’è la risposta della Lucchese con una conclusione dei padroni di casa e su una improvvisa deviazione trova Biagini pronto a mettere in calcio d’angolo. Sugli sviluppi dell’azione è Mastalli a calciare di violenza, pallone fuori non di molto. Al 17′ Alessio Rossi addomestica un pallone a centrocampo ed innesca Russo che calcia dal limite, Cucchietti risponde presente anche sulla respinta dove Marzierli ha provato a far male. Al 22′ colpo di testa di Benassai, attento Biagini. Al 28′ si distende a destra il San Donato Tavarnelle con Carcani che serve in mezzo per Russo che rapidamente calcia, pallone alto di poco sopra la traversa. Al 31′ ancora ripartenza con Russo che serve Galligani, tiro cross sul quale Cucchietti riesce ancora a deviare miracolosamente. Al 35′ Bovolon recupera pallone dal limite, sfonda per vie centrali e la sua conclusione sfuma sul fondo per centimetri. Al 38′ Bruzzaniti con un gran controllo fa fuori la difesa giallo blu, il suo tocco viene neutralizzato da Biagini che compie un intervento decisivo. Il primo tempo si conclude sul risultato di 0-0.

2 TEMPO

Si torna in campo con gli stessi 22 che hanno concluso il primo tempo e la prima occasione è al 47′ per Russo che su punizione calcia però alle stelle da distanza siderale. Al 48′ si vede la Lucchese con Pinna che di potenza trova Biagini in angolo. Al 49′ la Lucchese va vicino al gol: traversone dalla destra, la sfera attraversa l’area di rigore, Tiritiello sotto misura non trova il tocco vincente. Al 53′ filtrante di Benassai, Rizzo Pinna solo davanti a Biagini, vede l’estremo difensore giallo blu compiere l’ennesima parata miracolosa. Prova a rispondere al 59′ Russo ma la sua conclusione è centrale, neutralizzata da Cucchietti. Al 60′ contropiede giallo blu: Russo per Galligani, conclusione respinta, arriva Regoli che da pochi passi però calcia alto, clamorosa occasione per il San Donato Tavarnelle non concretizzata. Al 67′ Galligani batte una punizione dal limite molto insidiosa, sulla respinta c’è Bovolon che calcia alto. Al 68′ la Lucchese torna in avanti con Bianchimano che di testa impegna Biagini. Al 70′ occasione per la Lucchese con Panico che tira a botta sicura ma sulla linea Enrico Rossi salva, allontanando la sfera. Al 78′ si rivedono i giallo blu con Marzierli che calcia ed ottiene un corner. Panico al 79′ scatena il pubblico di casa ma il suo tocco sotto misura finisce incredibilmente fuori, mentre all’80’ ottiene solo un corner solo davanti a Biagini. Finisce in parità: 0-0