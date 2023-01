San Donato T.: il programma del fine settimana

Il programma delle partite del San Donato Tavarnelle in arrivo nel weekend di sabato 21 e domenica 22 gennaio.

La prima squadra scende in campo in occasione della 23esima giornata di campionato sul campo della Recanatese alle ore 14.30 di domenica 22 gennaio.

La Primavera 4 affronta fra le mura amiche di San Casciano val di Pesa il Taranto sabato 21 gennaio alle 15.

L’Under 17 disputa una amichevole domenica 22 gennaio alle ore 10.30 a San Donato in Poggio con il Floria Grassina.

L’Under 15 scende in campo domenica 22 gennaio alle ore 11 allo stadio ‘Buozzi’ per una amichevole con il Terranuova Traiana

