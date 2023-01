San Donato Tavarnelle, vince la capolista Reggiana: 0-3

La 23esima giornata vede il San Donato Tavarnelle scendere in campo allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi con la capolista Reggiana.

Ecco il tabellino e le azioni salienti di questa partita tratte dal sito ufficial del San Donato T.

CRONACA

1′ TEMPO

La prima occasione della partita è per gli ospiti con Nardi al 6′ che dal limite scarica un diagonale, sul quale Cardelli si distende per accompagnarlo sul fondo. Al minuto 11′ Kabashi scambia con Capone, la sua conclusione esce sul fondo per questioni di centimetri. Al 13′ il vantaggio della Reggiana: cross di Kabashi che finisce direttamente in rete. Al 23′ Pellegrini scatta sul filo del fuorigioco, presentandosi solo davanti a Cardelli ma la sua conclusione è sul fondo per un soffio. Al 30′ ancora una occasione per la Reggiana, con Pellegrini che in piena area di rigore, calcia debolmente da posizione più che favorevole.Al 31′ punizione di Carcani, conclusione deviata dalla barriera, facile preda di Venturi. Al 36′ calcio d’angolo con il tocco di Montini per Brenna che di testa spedisce sul fondo. Al 43′ Bianchi serve Galligani che non ci pensa un attimo a mettere un pallone rasoterra in area di rigore per Ubaldi che viene anticipato da Venturi. Al 46′ doppio giallo per Ubaldi che commette fallo su Nardi: San Donato Tavarnelle in dieci uomini.

2′ TEMPO

Al 53′ Pellegrini al limite dell’area di rigore con un passaggio per un compagno, riesce a servirsi da solo e con un diagonale, batte Cardelli per il 2-0 della Reggiana. Al 56′ la punizione di Kabashi dai 25 metri viene controllata da Cardelli che si distende. Al 63′ Kabashi impegna Cardelli che si salva in calcio d’angolo. Al 67′ Laezza calcia da fuori una bordata imprendibile che vale il 3-0 per gli ospiti. Al 78′ si vede Borghi per il San Donato Tavarnelle che calcia dalla distanza, pallone fra le braccia di Venturi. Al minuto 80′ è Rosafio con una conclusione al volo a chiamare in causa Cardelli. Dall’altra parte Sepe prova con un tocco morbido in area di rigore a superare Venturi ma il pallone per i giallo blu supera di poco la traversa.

TABELLINO

San Donato Tavarnelle Cardelli, Galligani (56’Marzierli), Carcani, Regoli, Sepe (85′ Rossi A.), Bianchi (69’Bovolon), Siniega, Noccioli (69’Borghi), Brenna, Montini (56′ Rossi E.), Ubaldi. A disposizione di Ghizzani: Biagini, Campinotti, Gorelli, Russo, Gerardini, Contipelli, Gjana, Viviani.

Reggiana Venturi, Cigarini (69′ Fiamozzi), Pellegrini (69′ Montalto), Luciani, Muroni, Laezza, Nardi, Capone (64′ Rosafio), Guglielmotti (74′ Varela), Hristov, Kabashi (64′ Vallocchia). A disposizione di mister Diana: Voltolini, Lanini, Cremonesi, Chiesa, Sciaudone.

Arbitro: Matteo Centi di Terni. Primo assistente: Emilio Micalizzi di Palermo. Secondo assistente: Giovanni Dell’Orco di Policoro. Quarto ufficiale: Gerardo Simone Caruso

Reti: 13′ Kabashi, 53′ Pellegrini, 67′ Laezza

Ammoniti: 17′ Regoli (SDT), 35′ Ubaldi (SDT), 84′ Sepe (SDT)

Espulso al 45′ Ubaldi (SDT) per somma di ammonizioni

Risultato finale: 0-3