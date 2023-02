Una rete per parte tra San Donato Tavarnelle e Fermana

E’ la 28esima giornata quella che va in scena allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi per il campionato di Lega Pro – girone B. Il San Donato Tavarnelle riceve la Fermana in una partita che i giallo blu vogliono conquistare per agganciare il treno salvezza.

FORMAZIONI

San Donato Tavarnelle

Cardelli, Russo, Galligani (85′ Noccioli), Carcani (65′ Montini), Regoli (65′ Bianchi), Siniega, Bovolon, Rossi A. (76′ Gerardini), Brenna, Rossi E., Ubaldi. A disposizione di Ghizzani: Biagini, Campinotti, Gorelli, Borghi, Sepe, Contipelli, Pezzola, Gjana, Viviani

Fermana

Borghetto, Spedalieri, De Nuzzo, Graziano. Scorza, Romeo (85′ Eleuteri), Fischnaller (74′ Busatto), Misuraca, Maggio (74′ Neglia), Gkertos, Pelizzari (85′ Carosso). A disposizione di Protti: De Metteis, Vessella, Sacco, Pinzi, Giampaoli, Vampano, Ronci.

Arbitro: Giorgio Bozzetto di Bergamo. Primo assistente: Andrea Maria Masciale di Molfetta. Secondo assistente: Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto. Quarto ufficiale: Luca Vittoria di Taranto

Ammoniti: 25′ Misuraca (FER), 35′ Regoli (SDT) 36′ Bovolon (SDT)

Reti: 46′ Fischnaller, 75′ Ubaldi

La cronaca



Dal sito ufficiale

La prima occasione del match è per il San Donato Tavarnelle con Ubaldi che ben servito dallo scacchiere centrale giallo blu, si libera di un avversario e con un bel rasoterra al 9′ impegna Borghetto. Al 29′ De Nuzzo sfrutta una punizione, una sorta di corner corto: conclusione potente ma è solo calcio d’angolo per gli ospiti. Al 37′ Russo sul filo del fuorigioco innesca Ubaldi che prova a saltare Borghetto, ma l’estremo difensore ospite è a bravo a sventare la minaccia, allontanando la sfera. Il primo tempo finisce a reti inviolate.

Al 46′, primo minuto della ripresa, si sblocca il risultato: Fischnaller riceve la sfera dal limite e con un diagonale, dopo aver colto il palo, trova la rete del vantaggio per la Fermana. Al 50′ la reazione giallo blu: Regoli raccoglie un traversone di Enrico Rossi ma la sua conclusione viene neutralizzata in due tempi da Borghetto. Al 54′ si rivede la Fermana in avanti con Gkertsos che calcia ma la sua conclusione va sul fondo. Al 65′ corner di Galligani, stacco di Ubaldi, palla fra le braccia di Borghetto. Al 66′ cross di Enrico Rossi, arriva Alessio Rossi che controlla e al volo calcia ma ancora una volta la Fermana neutralizza la minaccia.Al 75′ il pareggio del San Donato Tavarnelle: Russo inventa, Ubaldi salta Borghetto che segna. Al 92′ Gerardini si esalta, subentrato dalla panchina, chiamando Borghetto a una deviazione miracolosa in calcio d’angolo. Finisce 1-1