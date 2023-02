Pari con la Lucchese, Ghizzani: “Punto prezioso”

Al termine della partita con la Lucchese allo stadio ‘Porta Elisa’ di Lucca è intervenuto in sala stampa mister Marco Ghizzani per commentare i 90 minuti di gioco

“E’ un punto che ci prendiamo su un campo dove abbiamo trovato una squadra di qualità e che merita questa posizione di classifica. Ci sono state occasioni da entrambe le parti, con un primo tempo molto divertente, dove, sugli spalti non è certo mancato il divertimento. Le squadre non hanno trovato il gol solo per bravura dei portieri e rispettive imprecisioni ma credo che alla fine il risultato possa essere giusto, perchè se è vero che nella ripresa i locali hanno spinto maggiormente sull’acceleratore, anche le nostre ripartenza potevano far male. Un punto prezioso che ci permette di smuovere la classifica e che adesso ci vede proiettati in una nuova sfida, quella casalinga di sabato con la Vis Pesaro”

Gli highlights di Lucchese – San Donato Tavarnelle