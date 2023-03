Brenna: “Dobbiamo crescere nel gestire il vantaggio”

In sala stampa, al termine della partita con il Gubbio, si è presentato il capitano Duccio Brenna. “Siamo di fronte all’ennesima partita dove c’è lo stesso copione. Andiamo in vantaggio ma non riusciamo a gestire questa situazione, pagando a caro prezzo ogni minimo nostro errore. Adesso però, consapevoli di quello che dobbiamo fare e dove necessitiamo di migliorare, guardiamo avanti.

Ci sono 4 partite, 12 punti e sabato a Montevarchi, giochiamo uno scontro diretto fondamentale, con i padroni di casa. Dobbiamo essere uniti, tendere la mano al compagno e lottare tutti verso un solo obiettivo. E sia ben chiaro, nessuno si arrende, ci saremo fino alla fine ad inseguire quello per il quale ci battiamo sin dallo scorso anno. E’ tempo di fare ulteriori sacrifici e allo stesso tempo vedere la tribuna giallo blu, più che mai c’è bisogno ora di tutti “