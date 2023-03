I biglietti per Ancona – San Donato Tavarnelle

Il San Donato Tavarnelle torna in campo per la 31esima giornata di campionato allo stadio ‘Del Conero’ di Ancora sabato 11 marzo alle ore 17.30.

Per acquistare il biglietto occorre procedere al seguente link

https://www.diyticket.it/events/Sport/8489/us-ancona-san-donato-tavarnelle

Ecco tutti i prezzi

Curva Sud Settore Ospiti € 10 + ddp. + comm.serv – Ridotto Donne – Over 70 e Under 18 (10 anni compiuti – 17 anni compiuti) € 7+ddp. + comm.serv (ACQUISTABILE FINO ALLE 19:00 del 10/03/2023) Under 10 gratuito

Curva Nord – Locali € 10+ddp. + comm.serv – Ridotto Ridotto Donne – Over 70 e Under 18 (10 anni compiuti – 17 anni compiuti) € 7+ddp. + comm.serv – Under 10 gratuito

Tribuna Coperta Laterale € 15+ddp. + comm.serv – Ridotto Ridotto Donne – Over 70 e Under 18 (10 anni compiuti – 17 anni compiuti) € 10+ddp. + comm.serv – Under 10 gratuito – Ridotto Tesserati Ancona € 3 + comm.serv. da richiedere al numero 060406

Tribune d’Onore D e E € 20+ddp. + comm.serv – Ridotto Donne e Over 70 € 15+ddp. + comm.serv – Ridotto Under 18 € 10+ddp. + comm.serv- Under 10 gratuito

Tribuna Coperta d’Onore Centrale € 25 +ddp. + comm.serv – – Ridotto Donne e Over 70 € 20+ddp. + comm.serv – Ridotto Under 18 € 15+ddp. + comm.serv- Under 10 € 5+ddp. + comm.serv

Tribuna Vip: per informazioni sull’acquisto contattare marketing@usancona.it

–Under 10 (10 anni non compiuti) Ingresso Gratuito per Curve – Tribuna Laterale e Centrale D’Onore D e E– inviare una richiesta entro le ore 13 di Sabato 11 Marzo su Whatsapp allo 060406 o all’indirizzo assistenza@diyticket.cloud indicando i dati del minore (nome-cognome-data-luogo di nascita), inviando copia del codice fiscale e settore richiesto. Saranno gestite solo le richieste pervenute nei tempi indicati.